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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طاولة أبليس.. أول إصدار من سلسلة ظلال و أقدار الأدبية عن دار عابر

صدى البلد

ونحن علي اعتاب الموسم الادبي الأكبر في الشرق الأوسط و افريقيا , و بدأ التحضريات النهائية للعرس الثقافي السنوي – معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، أسدلت دار عابر الستار عن مجموعة كبيرة من الاعمال الجديدة التي سوف تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 و منها سلسلة أدبية جديدة تصدر بشكل شهري و تحمل أسم " ظلال و أقدار" و يصدر العدد الأول منها بعنوان " طاولة أبليس" و تحمل في سطورها التشويق و الاثارة بالإضافة إلي أنها احداث حقيقة عاشها المؤلف الذي ظل سنوات من صراع مع ذاتيه من أجل ان يأخذ قرار ركلة البداية في حياته الأدبية , فهو قد سبق و ان نشر الكثير من التغريدات و القصص القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي لاقت استحسان القارئ و المتابع , هذا بالإضافة إلي كثرة اسفاره التي جعلت خبرته في الحياة ذخيرة قوية له كأديب يستطيع تطويعها لمراده الادبي. 
 

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ويضاف إلي كل هذا ان المؤلف الدكتور حذيفة الجنيد , يعمل كطبيب و هذه المهنة أيضا تضيف إلي حجم ثقافته و ثقل حجم خبرته الحياتية التي اتاحت له الفرصة في أطلاق اول عمل أدبي له و هو سلسلة " سيرة و مسيرة " وسوف تكون حاضرة في جناح دار عابر الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 خلال الفترة من 24 يناير إلي 6 أبريل 2024 بمركز مصر للمؤتمرات . 
 

سلسلة أدبية معرض القاهرة الدولي للكتاب دار عابر طاولة إبليس ظلال و أقدار

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