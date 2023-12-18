طاولة أبليس.. أول إصدار من سلسلة ظلال و أقدار الأدبية عن دار عابر

ونحن علي اعتاب الموسم الادبي الأكبر في الشرق الأوسط و افريقيا , و بدأ التحضريات النهائية للعرس الثقافي السنوي – معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، أسدلت دار عابر الستار عن مجموعة كبيرة من الاعمال الجديدة التي سوف تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

و منها سلسلة أدبية جديدة تصدر بشكل شهري و تحمل أسم " ظلال و أقدار" و يصدر العدد الأول منها بعنوان " طاولة أبليس" و تحمل في سطورها التشويق و الاثارة بالإضافة إلي أنها احداث حقيقة عاشها المؤلف الذي ظل سنوات من صراع مع ذاتيه من أجل ان يأخذ قرار ركلة البداية في حياته الأدبية , فهو قد سبق و ان نشر الكثير من التغريدات و القصص القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي لاقت استحسان القارئ و المتابع , هذا بالإضافة إلي كثرة اسفاره التي جعلت خبرته في الحياة ذخيرة قوية له كأديب يستطيع تطويعها لمراده الادبي.



ويضاف إلي كل هذا ان المؤلف الدكتور حذيفة الجنيد , يعمل كطبيب و هذه المهنة أيضا تضيف إلي حجم ثقافته و ثقل حجم خبرته الحياتية التي اتاحت له الفرصة في أطلاق اول عمل أدبي له و هو سلسلة " سيرة و مسيرة " وسوف تكون حاضرة في جناح دار عابر الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 خلال الفترة من 24 يناير إلي 6 أبريل 2024 بمركز مصر للمؤتمرات .

