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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم في بورصة نيويورك بعد قفزة أمس، لتسجل مستويات جديدة، في الوقت الذي تحرك فيه سعر الذهب محليا بشكل طفيف اليوم مقارنة بسعر الأمس.

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سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر 

تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر ،فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا وهو يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 23,040  جنيها كأقل سعر للبيع ، بعد نحو 22960 جنيها للشراء.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,469 جنيها  بعد 2,460 جنيها للبيع اليوم أمس ، فيما يظل متراجعا عن 2,477 جنيها أمس الأول ، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر سعر هذا العيار بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3,303 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,890 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,477 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الثلاثاء عيار 14 للشراء: 1,927 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 23,040 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2890 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

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