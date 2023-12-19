أخبار الفن| شاب يحاول الزواج من عفاف شعيب.. عيد ميلاد شقيق أصالة

شاب يحاول الزواج من عفاف شعيب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عيد ميلاد شقيق أصالة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تصدر اعتناق زوجة وائل جسار الدين الإسلامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته بشأن اعتناق زوجته المسيحية الدين الإسلامي بطلب منه، مؤكدًا أن اتباع المرأة دين زوجها احترام له.

تحل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام الشربيني، الأولى، إذ رحل في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2022، وقدم عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

هنأت الفنانة أصالة نصري، شقيقها، أنس نصري، بعيد ميلاده، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”.

ونشرت أصالة نصري، صورة لـ أنس نصري، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت سندنا الحنون الغالي الوفي .. يا أنوستي يا أخي وأبي وإبني.. الله يجعل أيامك كلها متل قلبك الحلو، حلوه.. ويخليك إلنا ويحفظك.. مصدر أمان وحب وعطاء ماله حدود .. كل سنة وأنت سالم يا أبو أصاله وأخوها».

يستعد كل من عمر كمال والمطرب الشعبي محمود الليثي، لطرح أغنية جديدة بعنوان: أخوك يشرف بلد، فى أول تعاون فني بينهما.

تحتفل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، الفنانة عفاف شعيب، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى قبل الاعتزال.

تحتفل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، الفنانة عفاف شعيب، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى قبل الاعتزال.

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.