بعد هجومها الأخير على إيران.. من هي مجموعة العصفور المفترس؟

أثارت مجموعة قراصنة العصفور المفترس Predatory Sparrow، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني تسبب في تعطيل محطات وقود في إيران.. فما القصة؟

يذكر أن إيران، قد وجهت أصابع الاتهام نحو إسرائيل، واتهمتها بأنها خلف الهجمات التي تشنها من وقت للأخر هذه المجموعة.

ماذا فعل العصفور المفترس؟

كشف وزير النفط الإيراني جواد أوجي، تفاصيل هجوم العصفور المفترس، قائلا إن الخدمات تعطلت في حوالي 70% من محطات الوقود في إيران، مؤكدا بأن الأسباب المحتملة للعطل تكمن في تدخل خارجي.

وأضاف أوجي خلال تصريحاته التلفزيونية: "30% على الأقل من محطات الوقود تعمل، والبقية تحل بالتدريج المشكلات التي أدت لتعطل الخدمات".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن مجموعة قراصنة تسمى "العصفور المفترس" أو Predatory Sparrow أعلنت مسؤوليتها عن الأمر، كما نشرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية تقارير مماثلة عن إعلان المسؤولية.

ما سبب هجوم العصفور المفترس؟

وفقا لبيان مجموعة القراصنة، نشر على قناتها على منصة تلجرام، ونقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "هذا الهجوم الإلكتروني نفذ بطريقة محكمة لتجنب إلحاق أي ضرر محتمل بخدمات الطوارئ".

وقالت منظمة الدفاع المدني الإيرانية المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في البلاد، إنها ما زالت تنظر في كل الأسباب المحتملة للانقطاعات بينما تحقق في الأمر.

وقالت وزارة النفط للتلفزيون الرسمي في وقت سابق إن الانقطاعات ليست مرتبطة بخطط لرفع سعر الوقود، كما حدث في عام 2019 وخرجت احتجاجات واسعة آن ذاك وردت عليها السلطات بحملة قمع عنيفة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن تلك المجموعة أعلنت من قبل مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت محطات وقود وشبكات سكك حديدية ومصانع للصلب في البلاد.

يذكر أن وحدة الإنترنت في إسرائيل، صرحت مؤخرا بأن إيران وحزب الله مسؤولان عن محاولة هجوم إلكتروني على مستشفى في شمال إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن الهجوم تم إحباطه لكن المتسللين تمكنوا من الحصول على "بعض المعلومات الحساسة المخزنة على أنظمة معلومات المستشفى".

من هو العصفور المفترس؟

"العصفور المفترس" أو "كونجيشكيه درنده" كما تسمي نفسها باللغة الفارسية، هي مجموعة من القراصنة تعمل على شن هجمات سيبرانية على إيران منذ سنوات.

لم تعلن المجموعة عن ارتباطها بإسرائيل، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية مثل "تايمز أوف إسرائيل" و"هآرتس" تشير لارتباطها بتل أبيب في تقاريرها.

كانت آخر هجمات المجموعة السيبرانية على إيران في عام 2022 ومنذ ذلك الوقت، توقفت "العصفور المفترس" عن شن هجمات أو حتى النشر عبر صفحاتها على إكس لمدة عام تقريبا، لتعلن عودتها إلى الساحة في أكتوبر هذا العام بعد يومين من هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.

وقالت المجموعة في رسالة استئناف نشاطها "هل تظنون أن هذا الشيء مخيف؟ لقد عدنا، ننصحكم بترقب ما يحدث في غزة، القادم أعظم".