مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 19-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3291 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2880 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2469 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23000 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية:



سعر الدولار للبيع 30.93 جنيه، وللشراء 30.84.

وسعر اليورو للبيع 33.76 جنيه، وللشراء 33.64.

سعر الجنيه الإسترليني للبيع 39.17، وللشراء 39.02.

وسعر الريال السعودي للبيع :8.24، وللشراء 8.22

وسعر الدينار الكويتي للبيع 100.57، وللبيع 100.18.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، تعمل على خفض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.



طقس نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة متوقع أن تسجل أقل من معدلاتها الطبيعية مع نهاية هذا الأسبوع، متابعة أن العظمى تسجل اليوم 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومع نهاية الأسبوع ستسجل 20 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع نهاية هذا الأسبوع سيعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي تعمل هذه السحب على حجب جزء من أشعة الشمس، مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح في أغلب محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

محافظة القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14، والعظمى 22.

محافظة الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 21.

محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 23.

محافظة الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16، والعظمى 25.

محافظة المنيا: درجة الحرارة الصغرى 11 ، والعظمى 23.

محافظة سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12، ، والعظمى 25.

محافظة أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15، والعظمى 27.