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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب خفية وراء تورم القدمين

تورم القدمين
تورم القدمين

تورم القدمين هو حالة شائعة تحدث عندما تتراكم السوائل في أنسجة القدمين، وقد يكون نتيجة عوامل مختلفة.

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الأسباب المحتملة لتورم القدمين 

كشف موقع هيلثي عن بعض الأسباب المحتملة لتورم القدمين والتى تتمثل يما يلي :

الاحتباس السوائي: يمكن أن يحدث تورم القدمين نتيجة احتباس السوائل في الأنسجة، وذلك بسبب تغيرات في ضغط الدم، أو مشاكل في القلب أو الكلى، أو اضطرابات في الجهاز اللمفاوي.

الجفاف: عندما يكون لديك نقص في تناول السوائل، يمكن أن يتسبب ذلك في تجمع السوائل في الأنسجة وتورم القدمين.

الحمل: خلال فترة الحمل، يمكن أن يحدث تورم في القدمين نتيجة الضغط الإضافي الذي يمارسه الجنين على الأوعية الدموية في الحوض.

الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة: الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة يمكن أن يتسبب في تجمع السوائل في القدمين.

الإصابة أو الالتواء: الإصابة بالقدم أو الالتواء يمكن أن يتسبب في تورم القدمين.

أمراض العضلات والمفاصل: بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل، أو التهاب اللفافة الليفية، أو الفشل الكلوي، يمكن أن تسبب تورم القدمين.

إذا كان لديك تورم مستمر أو مصاحب لأعراض أخرى مثل الألم أو الحمى أو صعوبة في التنفس، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتحديد السبب المحتمل وتلقي العلاج المناسب، يمكن أن يوجهك الطبيب إلى إجراء فحوصات إضافية مثل تحليل الدم، أشعة الأشعة السينية، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتشخيص الدقيق.

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