نجلاء فتحي وعبلة كامل..نجمات ابتعدن عن الساحة الإعلامية من أجل الحياة الأسرية

فضلت الكثير من نجمات الزمن الجميل الابتعاد عن الظهور الإعلامي وفي المناسبات الفنية العامة، من أجل المزيد من الخلوة وتمضية أوقات ذهبية مع عائلاتهن على رأسهم نجلاء فتحي وعبلة كامل.

يتسارع الكثير من النجوم خلال السنوات الماضية على الظهور في برامج حوارية للحديث حول مشوارهم الفني، لتكون مثل حلقة تسجيلية يكشفون فيها الكثير من الكواليس والأسرار عن حياتهم.

اختفاء عبلة كامل

رغم الجهود الكثيرة لإقناع الفنانة عبلة كامل للظهور إعلاميا أو تكريمها في مهرجانات فنية، إلا أنها رفضت كل هذه العروض خاصة محاولات الفنانة إسعاد يونس لاستضافتها في برنامج صاحبة السعادة.

ووسط شائعات حول المرض والاعتزال، ظلت عبلة كامل صامتة ومتكتمة، وأكد الكثير من زملائها في تصريحات إعلامية على أنها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء والتكنولوجيا الحديثة، وتمضي أوقاتها مع أحفادها وأسرتها.

كان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل هو مسلسل سلسال الدم الذي قدمته منه 5 أجزاء، ومن بعدها اختفت تماما عن الأضواء، ويبدو أنه طريق بلا عودة.

غياب نجلاء فتحي

غابت الفنانة نجلاء فتحي عن المشاركات الفنية والتمثيلية منذ عام 2000، وانغمست في حياتها الخاصة خاصة مع مرض زوجها الراحل الكاتب والإعلامي حمدي قنديل الذي توفي عام 2018.

تقضي الفنانة نجلاء فتحي أوقاتها مع أحفادها وابنتها الوحيدة التي تظهر من حين لآخر مع زوجها في مناسبات فنية، لكن على غير عادتها خرجت النجمة القديرة مؤخرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أدلت نجلاء فتحي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمنطقة مصر الجديدة، لكنها ترفض الظهور إعلاميا، أو الحديث عن حياتها الخاصة والفنية في البرامج الحوارية حتى الآن.

مأساة شمس البارودي

قبل أشهر قليلة كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تقضي وقتها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف بشكل هاديء، ما بين المنزل والنادي، وقضاء الوقت مع أسرتهما.

قبل فاجعة ومأساة رحيل ابنها منذ أشهر قليلة، كانت الفنانة شمس البارودي ترفض الظهور في برامج تلفزيونية، لكنها تدلي بتصريحات صحفية من آن لآخر للرد على أية شائعات يتم تداولها عن حياة أسرتها وزوجها، ونفي عودتها للفن مرة أخرى.

حجاب الفنانة نورا

أيضا تعتبر الفنانة نورا من النجمات اللاتي يشتاق لهن الجمهور، ويتطلع إلى سماع أحاديثها عن مشوارها الفني الذي انتهى بالاعتزال في بداية التسعينات مع ارتدائها للحجاب.

تظهر نورا من وقت للآخر مع بنات شقيقتها بوسي في صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرت مؤخرا عدد من العزاءات التي غزت الوسط الفني، لكن تواجدها الإعلامي معدوم تقريبا.