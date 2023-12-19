جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه اكتشف حوالي 1500 ألف نفق وممر تحت الأرض تابع لحركة حماس الفلسطينية في غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر قناته علي “تليجرام”: “منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، اكتشف جنود الجيش الإسرائيلي حوالي 1500 ألف نفق وممر تحت الأرض تابعين لحماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن قواته تمكنت من “كسر القدرات العملياتية” للواء حماس شمال مدينة غزة، مع سيطرة القوات بشكل كامل على حي جباليا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كوهين: “الفرقة 162 لديها سيطرة عملياتية في جباليا.. جباليا لم تعد كما كانت من قبل، لقد قتلنا المئات من قوات حماس في جباليا واعتقلنا حوالي 500 مشتبه بهم، شارك بعضهم في أحداث 7 أكتوبر”.

ووفقاً للتقديرات العسكرية، فإنه قُتل حوالي 1000 من نشطاء حماس على يد قوات الاحتلال في جباليا. واعتقل الجيش الإسرائيلي 3500 فلسطيني آخرين، من بينهم 500 على الأقل يشتبه في انتمائهم لحماس.