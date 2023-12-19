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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

حثت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، الذين خدموا سابقًا في الجيش أو المخابرات، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل عاجل.

كتب المشرعون، وجميعهم ديمقراطيون، في رسالة إلي بايدن: أن “ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية أمر غير مقبول ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية، كما أنه لا يخدم قضية الأمن لحليفتنا إسرائيل”.

وأضافوا: “نعتقد أيضًا أن ذلك يعرض للخطر الجهود الرامية إلى تدمير حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.. من مواقفنا في لجان الاستخبارات والقوات المسلحة والشؤون الخارجية، ضغطنا باستمرار على إسرائيل لتغيير الاستراتيجية العسكرية..ولم يكن هناك تغيير كبير”.

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وتم توقيع الرسالة من قبل النائب جيسون كرو، الحائز على النجمة البرونزية وحارس الجيش السابق؛ ميكي شيريل، طيار مروحية سابق بالبحرية؛ كريسي هولاهان، ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية؛ وسيث مولتون، ضابط سابق في مشاة البحرية؛ وأبيجيل سبانبرجر، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية؛ وإليسا سلوتكين، التي عملت في وكالة المخابرات المركزية وكمسؤولة كبيرة في البنتاجون.

نتنياهو بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل

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