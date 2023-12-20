عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بفستان جرئ....هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

بالجلد الأسود.. روبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

برج الثور... في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجأت غير متوقعة

مع قرب بداية عام جديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات أبراج 2024، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج الثور الذي يبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو.

بفستان لافت..إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

ترشيحاتنا

في اجتماع مغلق.. ماذا دار بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس؟

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين

بعد الصين.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

اتحاد الكرة يعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقاته .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ