نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

مع قرب بداية عام جديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات أبراج 2024، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج الثور الذي يبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.