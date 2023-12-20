نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
بفستان جرئ....هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة
حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
بالجلد الأسود.. روبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
برج الثور... في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجأت غير متوقعة
مع قرب بداية عام جديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات أبراج 2024، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج الثور الذي يبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو.
بفستان لافت..إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.