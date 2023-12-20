وزيرا التجارة والتموين: الصناعات الغذائية سوق واعد للمنافسة في الأسواق الخارجية

انطلقت فاعليات معرض فود افريكا بمشاركة العديد من المصانع فى دورته الثامنة.

وأكد وزيرا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية المنتجات المصرية المشاركة بالمعرض وقدرتها التنافسية للدخول فى الأسواق التصديرية.

وأوضح الوزيران أن المصانع الغذائية الكبرى فى السوق المصري قادرة على إنتاج سلع غذائية ذات جودة عالية ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وقد شهدت تلك الدورة مشاركة 738 عارضا و30 دولة ممثلة و25,821 زائر.



تضمنت فعاليات المؤتمر تكريماً لمجموعة من أبرز الشخصيات الكبرى في قطاع الصناعة في مصر، وعلى رأسهم المهندس صفوان ثابت، مؤسس جهينه باعتباره أحد الأسماء المؤثرة في نمو قطاع الصناعات الغذائية المصرية. قد تسلم التكريم نجله سيف ثابت.

وتم إطلاق مسابقة اختيار أفضل "باريستا" بتوفير منتجاتها المتنوعة من الألبان والتي استخدمها المتشاركون في تقديم مشروبات القهوة بطرق مبتكرة ومميزة.



وقد شاركت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية في ملتقى سيدات الأعمال الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك من خلال جلسة نقاشية عن دور المرأة في تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، وذلك في إطار مساعي شركة جهينه لمساندة المرأة والتعزيز من دورها ومساهمتها في الارتقاء بمختلف المجالات.

و تحقيق نحو 931 مليون جنيه حجم الصادرات خلال التسعة شهور الأولى من 2023، وارتفعت أيضاً مبيعات التصدير بنسبة 188% مقارنة بنفس الفترة في 2022، ذلك بالإضافة ان تصدير المنتجات بما يشمل مركزات العصائر والمنتجات الجاهزة لأكثر من 62 سوق خارجي، من بينهم السوق الألماني، الإسباني والفرنسي والبريطاني والصيني وتستهدف التوسع في 6 أسواق إضافية منها ليبيا وقطر.