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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

كما أفادت التقارير أن إسرائيل قد تتعهد في هذا الوقت أيضًا بسحب جزء من قواتها وممارسة سياسة أكثر تركيزًا في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تكون الهدنة، بحسب مصادر غربية، أطول مما كانت عليه في الجولة السابقة.

وتتوافق هذه التقارير مع ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "إسرائيل ستكون مستعدة لبذل جهود كبيرة لإعادة الأسرى".

 ووفقا له فإن “صفقة تبادل الأسرى إذا تمت، ستكون صعبة وستتطلب أسعارا باهظة”. وأنه لا يزال الأمر بعيدا جدا، وليس من المؤكد أنها ستنجح.

والليلة الماضية، أفادت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تعمل على التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 أسيرا، بما في ذلك النساء والمرضى المصابين بأمراض جسدية ونفسية مزمنة.

 وفي المقابل ستأخذ إسرائيل بعين الاعتبار المرونة في عدد أيام الهدنة بالنسبة لعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين "بطريقة أكثر سخاء".

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