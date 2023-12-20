جامعة سوهاج تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً لتجديد الأيزو للعام الثاني على التوالي

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً موسعاً، استعداداً لتجديد المنح للأيزو 21001:2018/9001:2015 للعام الثاني علي التوالي، بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وعمداء كليات الطب البشري والعلوم والتجارة والآداب والزراعة والتمريض والصيدلة، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء، والدكتور محمد أمين استشاري الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، ومديري وحدات ضمان الجودة بهذه الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني ، إن إدارة الجامعة تسعى لحصول جميع كلياتها على شهادة الأيزو، من أجل المحافظة على مركزها ومكانتها في سباق الجودة والإعتماد الأكاديمي.

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وأضاف أن الجامعة تسير وفقاً لخطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، وذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي الجامعة ومتلقى الخدمة، مؤكداً أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إدارية.

وأكد “النعماني” ، أن الجامعة هي الأولي علي مستوي الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية علي الهيكل الإداري و عدد7 كليات، مؤكداً أن هذا الانجاز يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن الجامعة استطاعت أن تحقق تحولاً رقمياً كبيراً والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة على إستعداد لبذل أقصى جهد لتحقيق الجودة الإدارية، فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يأتي هذا الإهتمام من منطلق تحقيق الوصول لطرق واضحة للتقييم.

جامعة سوهاج

وأكد المحاسب أشرف القاضي، علي حرص الجامعة علي تطوير منظومة الموارد البشرية، حيث يتم تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة، وتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وذكر الدكتور جمال سرور ان الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين، والذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإدارى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بكافة إدارات الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالتدريب المستمر لهم على مدار العام من خلال الخبراء والمتخصصين فى مجال الجودة.

جدير بالذكر أنه خلال الاجتماع قدم الدكتور جمال سرور عرض تفصيلي عن موقف تلك الكليات والإدارة المركزية، موضحاً ان الكليات تقدم مجهوداً كبيراً استعداداً للمنح هذا العام.

وأضاف أن رئيس الجامعة وجه عمداء الكليات بتوجيه فريق إدارة الأيزو داخل كل كلية بسرعة الانتهاء من إعداد الملفات وإعداد كافة متطلبات المواصفة.