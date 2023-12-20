مفاجأة في صفقة تبادل الأسرى .. ماذا يحدث في قطاع غزة ؟

ماذا يحدث في قطاع غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الــ75 عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد ان شنت حماس هجوماً على اسرائيل في 7 أكتوبر 2023 في عملية سميت بــ"طوفان الاقصى" ، و أسر عدد من الاسرائيليين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

وقف إطلاق النار وتبادل أسرى

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت مدير جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن محادثات مهمة وجادة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الأسرى، مشيرة إلى أن الاتفاق ليس وشيكا.

فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، الثلاثاء، تصريحات تفيد بأنه من المحتمل أن تكون تكاليف صفقة تبادل الأسرى الجديدة مرتفعة لإسرائيل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على لسان مصادر مطلعة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

ويشار إلى أنه قد قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرجاء التصويت للمرة الثانية على التوالي، على مشروع قرار يدعو إلى وقف "الأعمال العدائية" في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية للقطاع إلى اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ، أعلنت الولايات المتحدة، أنها تعمل مع آخرين في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة، قدمته دولة الإمارات، يحث على وقف عاجل للأعمال القتالية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة، وسنرحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه "يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن".

وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه قد قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، إنه سيزور القاهرة الأسبوع المقبل على رأس وفد من الحركة، لبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ووقف العدوان على غزة.

وأضاف النخالة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أنه سيذهب إلى القاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار، وأكد أن تبادل الأسرى سيتم على مبدأ الكل مقابل الكل.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل إلى القاهرة، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى، بحسب بيان لحركة حماس.

وكانت تقارير إسرائيلية، قد أشارت إلى استعداد تل أبيب لعقد صفقة جديدة تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ولفتت إلى استعداد إسرائيل لتقديم بعض التنازلات، فيما تطلب حماس في المقابل، إعدادها قائمة الأسرى الذين ستفرج عنهم، من جانب واحد، وكذلك انسحاب قوات الاحتلال في غزة خلف خطوط محددة.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسري فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفا.

مفاجأة الشهر القادم

في هذا الصدد قال زيد الايوبي المحلل السياسي الفلسطيني ، إن هناك حديث في كل وسائل الاعلام بأن هناك تقدم في المفاوضات للوصول الى تنفيذ عملية تبادل اسرى ومختطفين بين اسرائيل و حماس في قطاع غزة، وقبل ايام كان هناك اجتماع لرئيس الموساد الاسرائيلي مع رئيس الوزراء القطري بهذا الخصوص في وارسو، وهذا يدل على قرب الاعلان عن هدنة انسانية او عن وقف اطلاق النار من اسبوع الى 10 ايام، كما أن هناك حديث ايضا عن وصول اسماعيل هنية و جهاد النخالة امين عام الجهاد الاسلامي الى جمهورية مصر العربية الى القاهرة لاجراء مناقشات حول موضوع الهدنة وتبادل الاسرى والمختطفين، ولكن كل ذلك لن يؤثر على وقف العمليات العدوانية الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من المتوقع أن يتم البحث ايضاً في موضوع زيادة كمية المساعدات الطبية والغذائية والوقود التي تدخل قطاع غزة، لكن لا يوجد حديث عن وقف للعدوان او وقف اطلاق النار بشكل نهائي وشامل وهذا ما تم التأكيد عليه خلال لقاء وزير الدفاع الامريكي مع وزير الدفاع الاسرائيلي و قالوا في المؤتمر الصحفي إن العمليات مستمرة ، و بالتالي الحرب ستستمر ، ولكن من الممكن أن تتغير وتيرتها بحيث أنه من الممكن أن يتم تخفيض العمليات الحربية الميدانية خلال الشهر قادم سواء بالمدفعية او بالضربات الجوية الى ضربات اكثر تركيزا في منطقة جنوب غزة تحديدا في منطقة خان يونس ومنطقة رفح.

سؤال يتهرب منه نتنياهو حتى لا يتم الاطاحة به؛

واستكمل المحلل السياسي الفلسطيني : إذا تم الاتفاق على هدنة وتبادل اسرى ومختطفين فهذا لا يعني وقف اطلاق نار شامل ونهائي ووقف الحرب، مشيراً إلى أن الاسرائيليين يصرون على الاستمرار في العمليات العسكرية واعادة الهيبة لاسرائيل وقوة الردع الاسرائيلي امام الفلسطينيين وامام المنطقة العربية.

وتابع : قادة اسرائيل وتحديدا نتنياهو يتهرب من السؤال الكبير الذي سيطرحه المجتمع الاسرائيلي على قادته وهو “ أين كنتم يوم 7 اكتوبر و لماذا لم تستطيعوا حماية المستوطنات والمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة” وهذا السؤال الكبير الذي من الممكن أن يطيح بالحكومة ويطيح بنتنياهو ويعرضهم للمساءلة الداخلية، و يضاف الى ذلك أن قادة اسرائيل بدأوا يتعاملون مع الحرب بشكل له علاقة بالدعاية الانتخابية وذلك تحضيرا للانتخابات الاسرائيلية التي ستبدأ بعد انتهاء العدوان في قطاع غزة.