أخبار التكنولوجيا| أبرز ميزات واتساب WhatsApp في 2023.. Nubia تطلق هاتف رائدا بكاميرات لا مثيل لها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية، أحدث هواتفها المخصصة للألعاب في الصين خلال الشهر الماضي، تحت اسم Nubia Red Magic 9 Pro، واليوم جلبت العلامة التجارية الجهاز إلى الأسواق العالمية.

بدأت شركة سامسونج Samsung، في نشر تحديث أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم التابعة لها OneUI 6.1 على أجهزتها المؤهلة منذ شهرين تقريبا.

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا هاتفها الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra، وهو هاتف رائد مزود بنظام كاميرا فريد، ولأول مرة على جهاز من صنع ZTE، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

يحصل تطبيق واتساب WhatsApp كل عام على ميزات جديدة، لكن بالنسبة للتطبيق ومالكته شركة “ميتا” Meta، كان عام 2023 مليئا بالميزات بشكل خاص.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن نظامها الجديد المستند إلى نظام أندرويد الأحدث من جوجل، والذي أطلق عليه اسم HyperOS في شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت البرنامج المُجدد جنبا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 14 في الصين.

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الإصدار الثابت من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14، لجهاز OnePlus Ace 2 في الصين، والآن، يتلقى كل من OnePlus Ace 2 Pro وOnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Edition تحديث ColorOS 14 المستند إلى Android 14.