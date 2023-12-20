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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أبرز ميزات واتساب WhatsApp في 2023.. Nubia تطلق هاتف رائدا بكاميرات لا مثيل لها

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وحش الألعاب الجديد.. نوبيا تطلق هاتف Red Magic 9 Pro عالميا

 

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية، أحدث هواتفها المخصصة للألعاب في الصين خلال الشهر الماضي، تحت اسم Nubia Red Magic 9 Pro، واليوم جلبت العلامة التجارية الجهاز إلى الأسواق العالمية.

 

أجهزة Galaxy Z الأقدم تتلقي أندرويد 14 من سامسونج

بدأت شركة سامسونج Samsung، في نشر تحديث أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم التابعة لها OneUI 6.1 على أجهزتها المؤهلة منذ شهرين تقريبا. 

 

مدمر الفلاجشيب.. Nubia تطلق هاتفا رائدا بكاميرات لا مثيل لها

 

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا هاتفها الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra، وهو هاتف رائد مزود بنظام كاميرا فريد، ولأول مرة على جهاز من صنع ZTE، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

 

حصاد 2023.. أبرز ميزات واتساب WhatsApp التي تم إطلاقها في هذا العام

يحصل تطبيق واتساب WhatsApp كل عام على ميزات جديدة، لكن بالنسبة للتطبيق ومالكته شركة “ميتا” Meta، كان عام 2023 مليئا بالميزات بشكل خاص. 

 

شاومي تزود هذه الهواتف بنظام HyperOS.. شوف تليفونك بينها

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن نظامها الجديد المستند إلى نظام أندرويد الأحدث من جوجل، والذي أطلق عليه اسم HyperOS في شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت البرنامج المُجدد جنبا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 14 في الصين.

موبايل وان بلس Ace 2 Pro يتلقى أندرويد 14

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الإصدار الثابت من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14، لجهاز OnePlus Ace 2 في الصين، والآن، يتلقى كل من OnePlus Ace 2 Pro وOnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Edition تحديث ColorOS 14 المستند إلى Android 14.

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