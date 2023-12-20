خبير أسواق يكشف أسباب الأداء السلبي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 اغلق متراجعا بأكثر من 238 نقطة بنسبة هبوط 0.95% مسجلا مستوى إغلاق عند 24837.56 نقطة بفضل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح وبفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأضاف عيد، أن جني الارباح انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه الى الهبوط والتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 25000 نقطة متجها بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 24800 نقطة ، ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح وعودة إتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح أوضح حسام عيد انه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 24400 نقطة ثم معاودة الصعود.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال انه استقر أيضا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق على تراجع محدود قدره 15.98 نقطة مسجلا مستوى إغلاق عند 5410 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع.

بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 5400 نقطة.

وأوضح أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 5400 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.