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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن موسم الرياض.. اليوبيل الماسي يحتفل بمسيرة محمد عبده

محمد عبده
محمد عبده

روج الحساب الرسمي لـ"روتانا لايف" على موقع “إنستجرام”، لإقامة حفلتين متتاليين للفنان محمد عبده فى أيام 29 و30 ديسمبرتحت شعار اليوبيل الماسي.

 ونشر الحساب الرسمي لروتانا لايف صورة للفنان محمد عبده ، مصحوبة بتعليق: "ليلتان للتاريخ.. 60 عاماً من العطاء الفني.. نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين، الأولى مع الأوركسترا، وفيها أجمل ما غنى من الأعمال.. والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية".

وفى وقت لاحق، حضر الفنان محمد عبده، وسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، حفل العشاء لافتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

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ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، صورا من افتتاح فعاليات موسم الرياض بالمملكة أمس، وظهر فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يستقبل النجوم الضيوف بالافتتاح. 

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “الملامح” لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية “كثير اشتقت”، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

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