تحرك عاجل من بن جفير ضد 8 آلاف عامل فلسطيني

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إلى تجميد قرار السماح لحوالي 8000 عامل فلسطيني بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية والمنطقة (ج) من القطاع.

عادة، يدخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأراضي المحتلة كل يوم للعمل، لكن هذه الممارسة توقفت بسبب المخاوف الأمنية منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر وبدء الحرب في غزة.

طلب أرباب العمل الإسرائيليون في قطاع الزراعة والبناء في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية السماح للعمال الفلسطينيين بالحصول على تصاريح للعمل في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من الأراضي بسبب نقص القوى العاملة.

وقال بن جفير: “السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل يعرض حياة المواطنين للخطر ويفتح الباب لتكرار أحداث 7 أكتوبر”.

وأضاف: “دماء سكان يهودا والسامرة لا تقل قيمتها عن دماء المواطنين الإسرائيليين الآخرين ... أطالب بوقف دخول هؤلاء العمال فورا، وعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة القضية”.