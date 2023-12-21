ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة مع الشوكولاتة؟

نشرت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.
وقالت سهام سوقية، فوائد الفراولة مع الشوكولاتة.
من فوائد الفراولة مع الشوكولاتة أنها ستمنحك ::
-- نسبة عالية من فيتامين سي
-- نسبة جيدة من الحديد
-- تساعد على زيادة تدفق الدم
-- تساهم في تخفيف التوتر و القلق
-- مضادة اكسدة
-- تحسن المزاج و تمنحك الطاقة
-- تساهم في ضبط مستوى ضغط الدم
-- كما أنها تساعد جسمك على إطلاق المزيد من ما يسمى الأوكسيتوسين، والمعروف باسم هرمون "الحب"
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طبعا والمقصود بالشوكولا هنا .. ( الشوكولا داكنة )
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استمتعوا بالفراولة مع الشوكولا الداكنة للحصول على فوائدها.