اقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة

قال حسام عيد، المحلل الاقتصادي، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعتبر قُبلة الحياة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على اقتصادات العالم.

وأضاف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل أكثر من 35 شركة و18 قطاعًا، ويواجه أزمة التضخم، طرح اليوم يعتبر الأكبر على الإطلاق.

وأوضح أن تنفيذ برنامج الطروحات سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وبالتالي على أداء الشركات وتوسعة أنشطتها بتخارج الحكومة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسينعكس بالإيجاب أيضا على الأداء المالي لتلك الشركات ويدفعها نحو تحقيق معدلات نمو، كما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة.

مجموعة طلعت مصطفى

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوس" وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة تأتي لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدًا في مصر.