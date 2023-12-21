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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 6300 جنيه على أقوى موبايل من موتورولا ينافس سامسونج.. السعر رخيص جدا

خصم 6300 جنيه على
خصم 6300 جنيه على أقوى موبايل من موتورولا ينافس سامسونج..الس

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي، تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدا تلو الآخر لجذب المستهلكين للشراء، خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على هاتف Motorola Razr 2023 القابل للطي، داخل موقع Best Buy الأمريكي بخصم 200 دولار، أي ما يعادل 6300 جنيه مصري، ليصل سعره إلى 500 دولار أمريكي.

خصم 6300 جنيه على أقوى موبايل من موتورولا ينافس سامسونج..السعر رخيص جدا

يأتي موبايل Motorola Razr 2023 بشاشة Fluid AMOLED ورزليوشن 1080 × 2400 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 بعدد بكسيل لك نقطة 393 بكسل لكل بوصة، وفلاش ليد، وبانوراما، HDR تلقائي يدعم اللمس المتعدد علي الشاشة.

هاتف Motorola Razr 2023 هو هاتف من شركة موتورولا بموديل Motorola Razr 2023، يأتي بكاميرا أساسية مزدوجة 64+13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4 (عريضة)
0.7 ميكرومتر، ويدعم: HDR تلقائي.

هاتف Motorola Razr 2023 يأتي ببميزات أساسية لوحة ام شيبسيت كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 جين 2 ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، بدقة تصنيع 4 نانومتر و ذاكرة عشوائية رام 8/12 جيجابايت، أما المعالج الرسومي فهو ادرينو 740، وسعة تخزينية 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت رام
256 جيجا بايت / 8 جيجا بايت رام
512 جيجا بايت / 12 جيجا بايت رام.

أما بطارية هاتف  Motorola Razr 2023 فهي بسعة 4000 ملى أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة من نوع فلاش ليد، بانوراما، HDR تلقائي، ويحتوي على ميزة الشحن السريع بقدرة 40 واط.

Motorola Motorola RAZR Motorola Razr 2023 البلاك فريداي تقنية الفيديو Best Buy

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