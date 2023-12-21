حملة لتوقيع الكشف الطبي على الأمراض غير السارية بمدينة سيوة

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الخميس فرق حملة التأمين الصحي بمطروح للكشف والفحص الشامل لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية بمركز ومدينة سيوة.



وذلك للكشف عن فيروسات الكبد، وأمراض السمنة، والتقزم والانيميا ، كما تشمل الكشف على ذوي الهمم والقدرات.

وأكد رئيس مدينة سيوة على تقديم كافة سبل التعاون من أجل نجاح الحملة من أجل صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الحملة تحت رعاية رئيس الجمهورية وضمن فعاليات حملة ١٠٠ مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي للكشف عن الأمراض غير السارية، والفيروسات الكبدية، وأمراض السمنة والتقزم، والانيميا، واستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية .