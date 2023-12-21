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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي.. ندوة دينية توعوية لشباب مطروح

ندوة التوعيه لشباب
ندوة التوعيه لشباب مطروح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، ندوة دينية توعوية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء علي الأفكار الهدامة ونشر الوعي والثقافة بين الشباب بمقر النادي الثقافي بقاعة التعليم المدني بمركز شباب مطروح.

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وشارك فى الندوة ٣٠ شابا وفتاة وقام بإدارة الندوة الشيخ ابراهيم محفوظ مدير إدارة اوقاف النجيلة الواعظ والمدرس بمديرية أوقاف مطروح والشيخ محمد شاهين الواعظ والمنشد بإدارة أوقاف مطروح والشيخ سعيد خلف أمام وخطيب مسجد التنعيم.

وأكد المحاضرون المخالفات الدينية والاعتقادات الخاطئة التي تؤثر علي الحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية والسلوك الخاطيء الذي يؤثر علي المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفقا للشرع والدين والقيم والمباديء الإنسانية التي ترفع من شأن الفرد والمجتمع.

وفي النهاية اعقب الندوة تلاوة خاشعة للقرآن الكريم للاعضاء المتميزين بالنادي الثقافي وتم تسليم شهادات التقدير علي الفائزين في مسابقة (اكتب) في الرواية والنص المسرحي الأسبوع الماضي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات "نجوي صلاح" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب،
وعلاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية وبتعليمات الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بالنشء والشباب وتنمية قدراتهم، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، بإشراف "أسماء عبد الغفار" مدير إدارة تنمية الشباب، و "السعيد عبد الوهاب" منسق النادى الثقافى، و "محمد خلف الله حجازي" مشرف التنفيذ.

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