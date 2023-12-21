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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن عن القيام بـ 4 هجمات خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه قام بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا.

وأضاف حزب الله، في بيان له عبر صفحته على “تليجرام”، أنه قام برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت، لافتا إلى أن الحزب لن يتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسيتعامل بالمثل مع الأعمال العدوانية الإسرائيلية نحوها.

وردا على استشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام حزب الله باستهداف مستعمرتي  دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة، وتم إيقاع إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما قام حزب الله وفقا لبيانه، باستهداف مراكز ‏تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏ 

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي يتصرف في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية.

وأضاف هاجاري، في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فكك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس، لافتا إلى أن حزب الله يعرض لبنان وشعبه للخطر.

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