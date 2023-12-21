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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

حزب الله
حزب الله

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق 20 صاروخا تم إطلاقهم باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة في لبنان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوترات والاشتباكات المسلحة بين حزب الله في لبنان والاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية بين البلدين.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن امرأة استشهدت وأصيب زوجها إثر قصف إسرائيلي على منزلهما جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل انه وقع قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.

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