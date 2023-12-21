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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حزب الله وإسرائيل.. تحذير خطير من البنك الدولي بشأن اقتصاد لبنان

لبنان
لبنان

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد اللبناني من المقرر أن ينزلق مرة أخرى إلى الركود بسبب التوترات العسكرية على الحدود الجنوبية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لقضاء العطلات الشتوية تم إلغاؤها بسبب التوترات العسكرية في الجنوب.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه يعمل على تجنب لبنان حربا كبرى قد تحدث، لأن الصراع بين إسرائيل وحماس يؤدي إلى الخوف من تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف ميقاتي وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أنه يعمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لضمان عدم تورط لبنان في "أي حرب لا نعرف إلى أين ستؤدي".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خاصة على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي". 

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