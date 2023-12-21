كل دا افتقدناه .. تصريحات مثيرة من مدرب الأهلي قبل مواجهة أوراوا

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات كولر بشان مبارا اوراوا الياباني في كأس العالم للاندية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كولر قبل مواجهة اوراوا الياباني 🗣

لدينا رغبة في حصد البرونزية ونفس الأمر للفريق الياباني والمباراة لن تكون سهلة

التركيز والإصرار والشراسة أمام المرمي عوامل افقتدناها أمام فلومينينسي رغم العرض القوي

كنا الأقرب للفوز و التأهل إلي النهائي لولا إهدار الفرص

طالبت الجميع بالتركيز الشديد قبل مباراة اوراوا الياباني واتفقنا علي هدف واحد وهو تخطي الكرة مرمي المنافس



يلتقى النادى الأهلى في الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، مع فريق أوراوا الياباني بطل آسيا على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتلقى الأهلي هزيمة بهدفين دون رد على يد فلومينيسي البرازيلي، فيما خسر فريق أوراوا الياباني من مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي للبطولة