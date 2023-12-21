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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الذهب تعلن 3 مسببات لارتفاع أسعار المعدن الأصفر | وتوقعات الهبوط

الذهب
الذهب

قال عمر المغربي ، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو المصدر الآمن فى الاستثمار على مر التاريخ ، مشيرا الى أن الذهب دائما فى ارتفاع وزيادة حتى لو حدث انخفاض فى الاسعار يتجاوزها ويعود لنفس السعر مرة آخرى بل ويتخطاها.

 

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وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، ببرنامج باب العاصمة، المذاع على قناة ten، أنه على المواطنين شراء الذهب فورا وفى اى وقت طالما يتوفر اموال، حيث إن الذهب مصدر جيد جدا فى الاستثمار ولا يخسر أبدا، حيث ان المواطن لا يشترى الذهب ويقوم ببيعه بعد شهر او شهرين  ولكن على الاقل لو اشتريت الذهب لابد من الانتظار على الاقل عام ونصف العام كى تحصل على ربح  أو عائد أو استثمار جيد من وراء الذهب، خاصة وأن الذهب فى زيادة مستمرة.

وأوضح عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن الذهب يتحكم فى سعره ثلاثة عوامل أولا سعره ىالبورصة العالمية وثانيا انحسار الدولار أمام الجنيه المصري وثالثا العرض والطلب ، مشيرا الى أن الاحداث العالمية تؤثر بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب مثل الحروب ، وايضا سعر صرف الدولار امام العملات الاجنبية ، بينما عنصر العرض والطلب يتحكم فيه سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري فى اسوق المحلي كما ان هناك عوامل اخرى ممكن ان تؤثر فى سعر الذهب فى البوصة العالمية والمحلية سوء بالصعود أو بالهبوط فى الاسعار.

وتابع :" في ظل الاحداث الاقتصادية الموجودة حاليا والتذبذب الذي يحدث فى الاقتصاد العالمي مع ثبات سعر الفائدة فى البنك الفيدرالي الامريكي كلها مؤشرات توحي بإرتفاع الاسعار عالميا الفترة القادمة ".

وأكمل :" حتى لو اشترى المواطنين  أو المستثمرين الذهب فى الوقت الحالى رغم ارتفاعه سيعود فى الانخفاض الى معدلاته الطبيعية ، متوقعا حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب  فى الذهب ولكن سعر الذهب سيتغير الفترة القادمة وسيعود الى وضعه الطبيعي لسعره ويمكن ان يرتفع مرة اخرى بعدها".

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