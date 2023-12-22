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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025 الجديدة

مواصفات سوبارو فورستر
مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن طرازها الجديد سوبارو فورستر موديل 2025 ، وتنتمي فورستر  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث تظهر فورستر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025

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- أبعاد سوبارو فورستر موديل 2025 :

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025

تتوافر سيارة سوبارو فورستر موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4656 مم، وعرض 1829 مم، وارتفاع 1730 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2669 مم .

- مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025 :

تحتوي سيارة سوبارو فورستر موديل 2025 علي العديد من المميزات الجديدة منها، مصابيح أمامية جديدة، ومئزر أسود على المقدمة، وعتبات جانبية، وقسمات على الرفارف، وبها ديكورات نحاسية اللون على العجلات والمئزر الأمامي وغطاء المرايات الجانبية والعتبات الجانبية والمئزر الخلفي.

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025

بالإضافة الي أن سيارة  سوبارو فورستر موديل 2025 تمتلك أيضا ، شاشة مقاس 11 بوصة، وبها لمسات كلاسيكية علي العدادات التناظرية، وحصلت علي تصميم خاص لعجلة القيادة متعدد الوظائف، وبها نظام التعرف على المارة، ونظام الكبح الاضطراري، وكاميرا 360 درجة.

- محرك سوبارو فورستر موديل 2025 :

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025

تستمد سيارة سوبارو فورستر موديل 2025 قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 132 كيلووات، أي ما يعادل 180 حصان، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT  .

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