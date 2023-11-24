جديد في مصر.. سوبارو XV كروس تريك 2024 بهذا السعر

تواصل اصدارات شركة سوبارو اليابانية العريقة، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن النسخة XV كروس تريك 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تضم هذه السيارة باقة من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي الرياضي.

القدرات الفنية للسيارة سوبارو XV كروس تريك 2024

تأتي السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 156 حصانا، و1600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.

سوبارو XV كروس تريك 2024

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في غضون 10.5 ثانية، وتقترب السرعة القصوى للسيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوبارو XV كروس تريك 2024

ابعاد السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024

الطول الكلي 4480 .

العرض الكلي 1800 مم.

الارتفاع الكلي 1600 مم.

طول قاعدة العجلات 2670 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 220 مم.

الوزن الكلي 1.519 كيلوجرام.

سعة حقيبة التخزين 564 لتر.

سوبارو XV كروس تريك 2024

سعر السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024

ستقدم السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 بقيمة سعرية رسمية قدرها 2 مليون و100 الف جنيه.