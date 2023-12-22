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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

أقوم بتعطيل عداد الكهرباء بسبب ارتفاع الفواتير فما الحكم ؟.. أستاذ فقه يجيب

صدى البلد

ورد سؤال للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يقول صاحبه : " أقوم بتعطيل عداد الكهرباء حتى لا يحسب علي شيء فما حكم ذلك ؟٠
 

رد الدكتور عطية لاشين : القرآن الكريم يقول: ( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) ، فإن الإنسان مأمور بأن يجعل عيشه حلالا لقول الله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون  ) ، وفي المقابل مأمور بالابتعاد عن الحرام لأن عواقبه وخيمة وأضراره جسيمة ويعود على الشخص بالضرر الكبير ويؤثر على عبادات الشخص فيحجب  قبولها ويمنع رفعها إلى السماء قال صلى الله عليه وسلم ؛(  إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فما تقبل منه عبادة أربعين يوما  )٠

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وأضاف لاشين بخصوص واقعة السؤال نقول :إن الذي يقوم بتعطيل عداد الكهرباء حتى لا يحسب عليه إستهلاكه من الكهرباء ليتجنب دفع فاتورتها عمله حرام وكسبه خبيث ، ولا يحل له ذلك أبدا أيا كانت الأعذار والمعاذير وربما يتعلل بأن قيمة الاستهلاك عال  تعجز عن دفعه ميزانيته وينوء عن دفعه ماله فهذه حيل إبليسية لا تجعل الحرام حلالا ويظل الحرام حراما حتى ولو اجتمع أهل الأرض على فعله قال تعالى  :(قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون)٠ وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإثم والبر فقال  :(البر  مااطمئنت إليه النفس و الإثم ما حاك في الصدر و كرهت أن يطلع عليه الناس )٠


وتابع: أقول للذي يفعل ذلك هل ما تفعله من سرقة التيار الكهربائي تقبل أن يعرف الناس عنك ذلك ؟٠
فإذا كنت لا تقبل أن يعرف الناس عنك ذلك فهذا هو الإثم بعينه والمعصية التي ليست بعدها معصية 
كما أن فعلك هذا يترتب عليه كثير من الأضرار حيث إن الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء وعن أخذ قيمة الاستهلاك لديها من العمال والموظفين الكثير ويحتاجون إلى دفع رواتبهم الشهرية فهب أنك فعلت ذلك وغيرك فعل ذلك وغيرك فعل ذلك فمن أين يحصل الموظفون والعمال على 
روا تبهم  ؟٠
فيجب عليك أن تتوب من هذا الذي فعلته ،وتوبتك أن تمتنع عن ذلك وتندم على أنك فعلت ذلك ،وتسأل الله أن يتحمل عنك ،وان يعفو عنك عن قيمة الاستهلاك الذي لم تقم بدفعه ٠
هدانا وإياكم الله وجنبنا وإياكم الأكل من الحرام ٠

الدكتور عطية لاشين سرقة التيار الكهربائي تعطيل عداد الكهرباء حكم تعطيل عداد الكهرباء

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