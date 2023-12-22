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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. محمد عادل إمام يثير الجدل في عرض أبو نسب وبطل Fast & Furious متهم بالتحرش

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها محمد عادل إمام يثير الجدل في عرض أبو نسب وبطل Fast & Furious متهم بالتحرش.

 

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

أقيم مساء الخميس العرض الخاص والأول للفيلم الكوميدي الجديد “أبو نسب” الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وغيرهم. 

 

أثناء التصوير.. اتهام بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش بمساعدته السابقة

اتهمت مساعدة فين ديزل بطل سلسلة Fast & Furious  بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم Fast Five عام 2010 في دعوى قضائية جديدة بحسب موقع بي بي سي.

 

تعرف على الأعمال المرشحة في قائمة الأوسكار القصيرة لعام 2024

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، قوائم الترشيحات النهائية لـ 10 فئات فنية، قبل الحفل السنوي في نسخته الـ 96 العام المقبل. 

 

بعد أزمة آمبر هيرد.. انتقادات للجزء الثاني من Aquaman عقب ساعات من طرحه

تلقى الجزء الثاني من فيلم Aquaman انتقادات ومراجعات سلبية عقب ساعات من انطلاق عرضه في أمريكا وحول العالم، رغم ميزانيته الضخمة التي بلغت 205 مليون دولار.

 

أول ظهور لـ"أم كلثوم".. تفاصيل احتفالية 100 سنة “عظمة يا ست”

بمناسبة مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق"، تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل "أم كلثوم"، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

ياسمين صبري تكشف سبب غيابها عن مهرجان الجونة 2023

كشفت الفنانة ياسمين صبري سبب غيابها عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الخميس. 

محمد عادل امام Aquaman أكاديمية فنون وعلوم الصور الأوسكار توزيع جوائز الأوسكار ياسمين صبري

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