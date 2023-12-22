نشرة الفن .. محمد عادل إمام يثير الجدل في عرض أبو نسب وبطل Fast & Furious متهم بالتحرش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها محمد عادل إمام يثير الجدل في عرض أبو نسب وبطل Fast & Furious متهم بالتحرش.

أقيم مساء الخميس العرض الخاص والأول للفيلم الكوميدي الجديد “أبو نسب” الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وغيرهم.

اتهمت مساعدة فين ديزل بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم Fast Five عام 2010 في دعوى قضائية جديدة بحسب موقع بي بي سي.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، قوائم الترشيحات النهائية لـ 10 فئات فنية، قبل الحفل السنوي في نسخته الـ 96 العام المقبل.

تلقى الجزء الثاني من فيلم Aquaman انتقادات ومراجعات سلبية عقب ساعات من انطلاق عرضه في أمريكا وحول العالم، رغم ميزانيته الضخمة التي بلغت 205 مليون دولار.

بمناسبة مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق"، تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل "أم كلثوم"، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كشفت الفنانة ياسمين صبري سبب غيابها عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الخميس.