انفراجة كبيرة بالسكر.. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انفراجة كبيرة في وفرة السكر بالأسواق، موضحًا أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة لحل المشكلة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم ضخ كميات تتجاوز الـ 245 ألف طن، وأن كل احتياجات المصانع من خلال غرفة الصناعة، تم توفير كميات السكر المطلوبة.



وأوضح أن هناك 300 طن سكر يتم ضخهم بكل يومي على المجمعات الاستهلاكية، وأن الوزير وجه بتوفير كيلو سكر حر لكل مواطن لديه بطاقة تموينية، و2 كيلو على البطاقات التي بها أكثر من 4 أفراد.



ولفت إلي أن الوزارة تضخ كميات كبيرة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك إنتاج شركات البنجر، وأن أسعار السكر وصلت لـ 27 جنيه للحر، و12.90 لـ التمويني.

