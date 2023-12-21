مساعد وزير التموين يكشف مفاجأة عن سعر السكر بالأسواق

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن سعر السكر في السوق الحر يصل إلى 30 جنيه، في حين أن السعر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار يصل 27 جنيه.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن منظومة الدعم على رغيف الخبز يتم صرفها للمواطن بنحو 5 أرغفة في اليوم الواحد بإجمالي 150 رغيف شهريا

يصل إلى 17.5 جنيها

وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، أن سعر السكر في منظومة الدعم يصل إلى 17.5 جنيها.