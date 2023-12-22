بروتوكول بين الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنصورة لمنح شهادة دبلوم مهني للجودة

أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية ودولية حيث تضم ١٣ مستشفى ومركز طبي متميز ، يخدم أكثر من 7 مليون مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والقيادات الجامعية، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية "GAHAR EGY-CAP"، وذلك بمقر الجامعة ، وبحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.السيد العقدة، د.وائل الدرندلي، د.ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار د.كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة، وعميد كلية طب المنصورة ووكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية.



وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى جاهزية الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تعد إحدى الجامعات المصرية المرموقة في مجال الطب، وتتميز بالصروح الطبية عالية التخصص، فضلا عن الكوادر البشرية المتميزة بها ، مما يؤهلها للمساهمة بقوة في قطاع السياحة العلاجية بمصر، وبما يتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، فضلا عن احتضان جامعة المنصورة للعديد من المراكز البحثية والعيادات الخارجية التي تعمل على توفير الخدمات الطبية المتخصصة والمتنوعة لما يقرب من ٦٠٠٠ زائر يوميا.

من جانبه رحب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بوفد الهيئة، مؤكداً أن توقيع بروتوكول جهار ايجيكاب مع الهيئة يعد بادرة تعاون مثمر بين الجانبين، وأشاد بجهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وترسيخ ثقافة الجودة الصحية، وأكد حماس الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة للحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة الإمكانيات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة والإجراءات الجراحية الحرجة والتي تتم بالفعل لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مريض سنويا، فضلا عن توفيرها ٤٠٠٠ سرير لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للعلاج داخل المستشفيات، وأوضح أنه من المقرر زيادة عددهم الى٦٠٠٠ سرير ضمن خطة التوسع والتطوير التي تتم حالياً، وأضاف أنه قد تقرر اقامة مدينة طبية خضراء على مساحة ٥٥ فدان بجمصة والتي من المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.

وعلى هامش الزيارة، قام د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة المنصورة، تضمنت زيارة لمركز الكلى والمسالك البولية "مستشفى د.محمد غنيم"، ومركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الاوعية الدموية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيدا بالمستوى الطبي والعلاجي المتميز والملموس بالأقسام المختلفة بالمستشفيات بما يدعم سرعة حصولها على اعتماد GAHAR.