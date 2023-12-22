روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة حال مصادرة أصولها المجمدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا صادرت أصولها المجمدة.



وقالت الخارجية الروسية:، إن موسكو قد تتخذ قريبا إجراءات سياسية ردا على نشر الولايات المتحدة

صواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.



وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أنّه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أمريكيين، بعد رفض موسكو محاولة أمريكية سابقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحاً".

وأفادت الخارجية الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر أنّ روسيا رفضت عرضاً "جوهرياً" لإطلاق سراح الأمريكيين إيفان جيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان الجندي السابق في البحرية.