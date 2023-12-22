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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقترح أمريكي جديد لروسيا لإطلاق سراح سجينين أمريكيين

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أمريكيين، بعد رفض موسكو محاولة أمريكية سابقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحاً".

وأفادت الخارجية الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر أنّ روسيا رفضت عرضاً "جوهرياً" لإطلاق سراح الأمريكيين إيفان جيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان الجندي السابق في البحرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حلّ لكنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".

وأضاف كيربي أنّ الولايات المتحدة "قدّمت في الأيام الأخيرة عرضاً جدّياً، لكنّ الروس رفضوه بغضّ النظر عما يقوله بوتين".

واعتقل جيرشكوفيتش (32 عاماً) في نهاية آذار/مارس في مدينة يكاتيرنبورج في جبال الأورال خلال قيامه بمهمّة صحافية. وهو أول صحفي غربي يُتّهم بالتجسّس منذ الحقبة السوفياتية، وقد نفى التّهمة الموجهة اليه بشكل قاطع.

أما ويلان (53 عاماً) فكان يعمل في مجال الأمن لصالح شركة أمريكية مختصة بقطع غيار السيارات عندما ألقي القبض عليه في موسكو عام 2018.

ويقضي ويلان حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً بعد إدانته بالتجسس، وهي تهمة تقول الحكومة الأمريكية إنّ لا أساس لها من الصحة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت الأربعاء، اتّهم ويلان الحكومة الأمريكية بالتخلّي عنه، قائلاً "لقد تركوني".

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