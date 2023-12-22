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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات علي اراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

حملات ازالة
حملات ازالة

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها مستمرة.

 واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن بلقاس ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة وتمي الامديد ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة...

ففي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله لمخالفه بناء بعمل جمالون علي قطعة ارض علي طريق رافد جمصه بنطاق الوحده المحليه لقرية الجزاير،كما تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية بدور رابع علوي يقام بالمخالفة بالمدينه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة قواعد وسمل واعمده خرسانية علي مساحه 100متر مربع  ايضا ازالة قواعد وسمل واعمده خرسانية علي مساحة 200 متر مربع بنطاق مدينة منية النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية طهواى التابعه للوحده القرويه بكفر الروك لسور بداخلها بوابه بطول 9متر وارتفاع 2.5 متر داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص من الوحدة القروية وبالمخالفة للقانون وتم تنفيذ الازاله باللودر على نفقة المخالف الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة...

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لاعمدة خرسانية مخالفة بقرية البدايرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة حيث تم ازالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة تمى الأمديد قال المحاسب سيدالنخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة  عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدد من الوحدات المحلية وتم فحص ومراجعة رخص البناء الصادرة   وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها باشراف ومتابعة الاستاذه فاتن الخطيب نائب رئيس المركز وفريق العمل الميداني..

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز  والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

 وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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إزالة المخالفة الإجراءات القانونية التعدى على الأراضى البناء المخالف التعديات علي الأراضي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحده المحلية بنطاق المحافظة تعديات على الأراضي الزراعية

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