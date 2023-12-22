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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إيرادات ضخمة لفيلم أبو نسب فى أول أيام عرضه .. تامر عاشور يفتتح أولى حفلات الكريسماس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 


الآلاف يحضرون حفلة عمرو دياب| شاهد

أحيا المطرب عمرو دياب مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما وسط حضور الآلاف من جمهوره بجامعة مصر للمستقبل.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية جديدة بعنوان المعنويات مرتفعة من أغاني ألبومه المفترض طرحه مع بداية العام الجديد.
 

تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب في أولى أيام عرضه بالسينمات

اقترب فيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام من تحقيق مبلغ 2 مليون جنيه إيرادات فى أولى أيامه بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم مساء أمس، مليون و900 ألف جنيه، بالتزامن مع احتفال محمد عادل إمام بالعرض الخاص له بمول مصر مساء أمس الخميس.
 

180 جنيها فقط.. سحب فيلم حسن المصري من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

اضطرت الشركات الموزعة لفيلم حسن المصري لأحمد حاتم رفع الفيلم من السينمات بعد تحقيقه إيردات 180 جنيها فقط وتذيله قائمة إيرادات الأفلام.

 

تعرف على قائمة برامج راديو 9090 فى عام 2024

أعلنت شبكة راديو 9090 عن قائمة البرامج التى سوف تقدمها خلال عام 2024، وتضم القائمة برامج جديدة فيما يستمر عددا من البرامج التى سبق وتقديمها خلال عام 2023.
 

 

طرح برومو فيلم حمص وحلاوة .. تعرف على موعد العرض فى السينمات

 

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم حمص وحلاوة وذلك استعداد لعرضه فى السينمات يوم 18 من شهر يناير القادم. فيلم حمص وحلاوة ينضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن الشعبي وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي

 

بمناسبة الكريسماس.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا مساء اليوم

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء أولى حفلات الكريسماس لهذا العام، وذلك مساء اليوم الجمعة داخل إحدى المولات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

ويقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المقسوم والتى يقدمها تامر عاشور احتفالا بالكريسماس.

 

محمد حماقي يسافر إلى الإمارات لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

 

يستعد المطرب محمد حماقي للسفر إلى الإمارات خلال الأسبوع القادم، استعدادا لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، وذلك يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي.

ويشارك فى كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة أربع فرق من الدوري المصري وهما الأهلى وسيراميكا كليوباترا وبيرامدز وفيوتشر.
 

حفلة عمرو دياب قسم الفن فيلم أبو نسب فيلم حسن المصري راديو 9090

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