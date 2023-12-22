عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

WCNSFs اختصار مخيف يكشف واقعًا مفجعًا للأطفال في غزة

صدى البلد

في خضم الصراع المستمر في غزة، فإن الاختصار المخيف، WCNSFs  (طفل جريح، لا توجد أسرة على قيد الحياة)، يلخص المحنة المأساوية التي يواجهها العديد من الأطفال في المنطقة. يسلط هذا الاختصار الضوء على واقع قاس حيث يُعتقد أن ما يقدر بنحو 40% من الضحايا هم من القُصَّر، كما أفاد عمال الإغاثة الذين يتصارعون مع آثار الصراع.

 

وفقا لما نشرته الجارديان، إحدى القصص المؤثرة من بين العديد هي قصة يوسف الضاوي، البالغ من العمر 10 أعوام، الذي فقد عائلته بأكملها في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم في جباليا في 23 أكتوبر. 

قضى يوسف، تحت الأنقاض، ثلاثة أيام فاقداً للوعي قبل أن يعلم الخسارة المدمرة. ومنذ ذلك الحين، يتنقل بين أفراد الأسرة المختلفين، بحثًا عن ملجأ من التفجيرات المتواصلة التي ابتليت بها مختلف الأحياء.

 

إن الخسائر التي خلفتها الغارات والهجمات الإسرائيلية بين أطفال غزة كانت مذهلة، حيث تشير تقديرات منظمة اليونيسيف إلى أن القاصرين يمثلون ما لا يقل عن 40% من إجمالي القتلى الذين قتلوا حتى الآن والذي بلغ نحو عشرين ألف قتيل. وشدد جيمس إلدر، المتحدث الرسمي باسم اليونيسف، على شدة القصف، مشيراً إلى أن معدل الضحايا من الأطفال هو ضعف ما كان عليه في الصراعات السابقة.

 

في المستشفيات، ظهر تصنيف جديد: "WCNSF" طفل جريح، ولا توجد أسرة على قيد الحياة. وفي حين أن الأسر الفلسطينية الممتدة تستوعب عادةً الأطفال المصابين بصدمات نفسية، إلا أن هناك استثناءات مفجعة، مثل فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا عثر عليها الأسبوع الماضي تتجول بمفردها، صامتة، وملطخة بالدماء.

 

تعكس القصة المأساوية لكريم، الصبي البالغ من العمر 14 عاماً والذي فقد والديه وإخوته في غارات جوية منفصلة، الواقع القاسي الذي يواجهه العديد من الأطفال في غزة. ومع ندرة الموارد، تستمر الصراعات اليومية للحصول على الضروريات مثل الغذاء والإمدادات الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الأطفال مثل كريم، الذي يعاني من مرض السكري.

 

فقدت رؤى الشافعي، البالغة من العمر 13 عامًا، والديها في غارات جوية منفصلة، مما أدى إلى إصابتها بجروح ومسؤولية رعاية أشقائها الباقين على قيد الحياة. إن ذكريات الحياة التي كانت طبيعية في السابق، مع المدرسة والأسرة والسلامة، تتناقض الآن بشكل صارخ مع الواقع المؤلم لكونك يتيمًا في منطقة مزقتها الحرب.

 

بالنسبة للعديد من الأطفال في غزة، حتى أولئك المحظوظين نسبياً الذين لا يزال لديهم آباءهم، فإن خطر الإصابة بالمرض والمجاعة والتعرض للخطر، يلوح في الأفق بشكل كبير، خاصة مع بداية فصل الشتاء. وظهرت مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الإمدادات الكافية من الغذاء والمياه والصرف الصحي.  

 

مع دخول فصل الشتاء، تتزايد المخاوف بشأن تعرض الأطفال للإصابة بالالتهاب الرئوي وغيره من المخاطر الصحية. ويبرز الوضع المزري من خلال تسجيل 100 ألف حالة إصابة بأمراض معوية بين الأطفال لدى اليونيسف، ومن المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى.

 

WCNSFs طفل جريح لا توجد أسرة على قيد الحياة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

ترشيحاتنا

ذكرى الشيخ علي محمود.. ما لا تعرفه عن سيد القراء وإمام المنشدين

لدمج الترفيه بالعملية التعليمية.. قنوات مدرستنا تستعد لإطلاق لعبة «five seconds»

صاروخ .. علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى أوراوا الياباني

2-2 .. أوراوا يعادل الأهداف أمام الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية

مونديال الأندية| جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد الأمير عبدالله الفيصل بلقاء «أوراوا»

أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

أسباب وراء إلتهاب الأذن الوسطى.. احذرها

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ