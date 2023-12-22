الأونروا: الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان

أكدت وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن الوضع الحالي في غزة "تقشعر له الأبدان".

وأشارت في تغريدة لها عبر منصة “إكس”، إلى أن “ربع سكان القطاع يتضورون جوعا”.

وسبق أن كشفت الأونروا، أن 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا: "93% من الأسر النازحة في محافظات جنوب غزة تواجه أزمة جوع".

وأضافت الأونروا: مستويات الجوع في غزة غير مسبوقة ويتم استخدام الماء والغذاء والدواء كأسلحة حرب والقصف المستمر يمنع وصول المساعدات للمحتاجين.

ووصفت مستوى الدمار ونزوح الناس في غزة واستهداف منشآتها وفقدان موظفيها بأنه “غير مسبوق”.