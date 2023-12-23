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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا قادرة على وقف العدوان بأمر واحد

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب ألا يصدق أحد أن هناك خلافا حقيقيا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وربما الإدارة الأمريكية غير منسجمة مع نتنياهو كشخص، وهذا أمر مستبعد بعض الشيء، ولكن الأساس أن برنامج كلا الدولتين واحد، والذي يعطي الأوامر داخل قطاع غزة هو الولايات المتحدة الأمريكية. 

القضية الفلسطينية 

أضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن أمريكا تستطيع أن تأمر إسرائيل بوقف العدوان، وهذا أمر الجميع يعلمه، والحديث عن وجود خلاف بين الطرفين هو حديث غير منطقي، لافتا إلى أن هناك ما يشبه الإجماع في إسرائيل على مواصلة العدوان. 

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن ما يدور في الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي الجميع يتحدث عن مواصلة العدوان بل بعض الأصوات التي سمعها يقول إنه لا يستطيع أن ينام إلا وهو يرى مشاهد المنازل الفلسطينية والأبراج مدمرة، والأصوات التي تنادي بعكس العدوان قليلة وضعيفة، حتى المعارضة الإسرائيلية منها من انضم لنتنياهو لإدارة العدوان مما يعني أن الأغلبية مع العدوان واستمراره داخل قطاع غزة. 

ولفت إلى أنه يجب ألا ينخدع العالم ببعض المعلومات التي يتم الترويج لها مثل خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب/ إذ أن تلك الخسائر لا يمكن مقارنتها بخسائر الشعب الفلسطيني التي تخطت 100 ألف شخص ما بين شهيد وجريح. 

القضية الفلسطينية إسرائيل مستشار الرئيس الفلسطيني نتنياهو الرئيس الفلسطيني

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