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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مشروع القرار الإماراتي يهدف لتقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يهدف لتمكينهم من أداء مهمتهم في تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين، ولإنقاذ الأرواح، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال تجاهل المطالب العالمية لوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وتواصل فيه حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بيأس.

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وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أن هناك آلاف الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية على الطرف المصري، ولدينا الإرادة المصرية كاملة والتعبئة لإيصال هذه المساعدات، مؤكدًا أن هناك مليون فلسطيني في حاجة ماسة لهذه المساعدات.

وأوضح مندوب فلسطين، أن هذا الحصار الإسرائيلي غير إنساني وإجرامي، مشيرًا إلى أن توظيف المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء السكان كأداة حرب يجب أن ينتهي الآن.

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