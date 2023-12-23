خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومدى تطورها في الفترة الأخيرة.

وجاء حديث أحمد شوبير خلال مداخلة تليفونية مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب فوز المارد الأحمر، وتتويجه بالميدالية البرونزية، لبطولة كأس العالم للأندية.

و قال الإعلامي أحمد شوبير لمرتجي خلال المداخلة التليفزيونية: عندما تعودوا إلى مصر هتسمعوا أخبار جيدة"

وأضاف: الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شهدت بعض التحسن في الفترة الماضية.

الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.