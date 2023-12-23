عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومدى تطورها في الفترة الأخيرة.

وجاء حديث أحمد شوبير خلال مداخلة تليفونية مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب فوز المارد الأحمر، وتتويجه بالميدالية البرونزية، لبطولة كأس العالم للأندية.

و قال الإعلامي أحمد شوبير لمرتجي خلال المداخلة التليفزيونية: عندما تعودوا إلى مصر هتسمعوا أخبار جيدة"

وأضاف: الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شهدت بعض التحسن في الفترة الماضية.

الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

احمد شوبير النادي الأهلي كأس العالم للاندية خالد مرتجي الميدالية البرونزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

فى عيد ميلاد حورج وسوف.. حكايته مع تلاوة قرآن وزواجه من مسلمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ