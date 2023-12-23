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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: جهود مصر لا تتوقف لإيصال المساعدات ووقف دائم لإطلاق النار في غزة

غزة
غزة

أكدت صحيفة (الجمهورية)، أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والوقف الدائم لإطلاق النار.
وشددت الصحيفة – في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت – على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.
وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار جاء التوافق (المصري- البريطاني) على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع.
وأشارت إلى أن الجانبين شددا على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.
وأكدت الصحيفة أن الأوضاع في القطاع تتطلب تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى التهدئة المستمرة والوقف الشامل لإطلاق النار والسعي الجاد للتسوية السلمية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة مجلس الأمن الفلسطينيين

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