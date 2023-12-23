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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

متحور كورونا
متحور كورونا

أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن زيادة كبيرة في انتشار متحور كورونا الجديد "JN.1" في الولايات المتحدة.

وفي تحديث لها، أشارت التقديرات إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 "JN.1" تشكل نسبة تتراوح بين 39 في المئة و50 في المئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تمثل هذه زيادة من 15 في المئة إلى 29 في المئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر.

وقالت المراكز إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور لا تزال تتزايد وأصبح الآن هو المتحور الأكثر انتشارًا في البلاد.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان "JN.1" سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي "JN.1" على أنه «متحور مثير للاهتمام» وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال خبيران على الأقل حول هذا المتحور، إنه على الرغم من أن هذه السلالة يمكن أن تتهرب من الجهاز المناعي وتنتقل بسهولة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا، إلا أنها لم تظهر أي علامات على مرض أكثر خطورة.

وذكر أندرو بيكوش، عالم الفيروسات في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، أنه على الرغم من أنه قد يكون هناك المزيد من حالات الإصابة مع هذا المتحور، إلا أن JN.1 لا يشكل خطرًا أكبر.

وتم تصنيف JN.1 سابقًا على أنه متحور مثير للاهتمام بوصفه جزءًا من سلالته الأصلية BA.2.86، لكن منظمة الصحة العالمية صنفته الآن كمتحور منفصل.

وأوضحت الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية لا تزال تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة الناجمة عن متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا -19.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب وترصد البيانات، وستحدث تقييم مخاطر متحور JN.1 حسب الحاجة.

منظمة الصحة العالمية الأمراض والوقاية منها متحور كورونا كورونا JN 1 الولايات المتحدة الجهاز المناعي

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