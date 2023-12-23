عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فرضت منظمة "العمل الفلسطيني"، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستميز" (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة للمقر الرئيسي لها بلندن، كما تسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس الإخبارية.

 

وفي محاكمة وصفتها المنظمة بـ"التاريخية"، برأت محكمة شرق لندن اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة "إلبيت سيستميز"، أكبر شركة الأسلحة الخاصة في دولة الاحتلال، كما أصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 نوفمبر، حكما بتبرئة 6 أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت الأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "إلبيت إيت"، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.

 

وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، تحول اسم المحاكمة من "إلبيت إيت" إلى "إلبيت سيكس"، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.

 

وبحسب الصحيفة الفلسطينية، فإن التهم تتعلق بسلسلة من الاحتجاجات التي جرت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قادت منظمة العمل الفلسطيني عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئيسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في "إسرائيل"، حيث توفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

خامنئي: يجب منع وصول النفط إلى إسرائيل

آثاره مرعبة| القصة الكاملة لمرض "آكل اللحوم" ملتهم الجلد.. وتحرك عاجل من المنظمات الدولية

أسطورة "الضيف" تُرعب تل أبيب| قصة تقارير إسرائيلية تكشف حالة زعيم القسام بعد 7 محاولات اغتيال

كارثة كورونا تحل برأسها من جديد بأوروبا.. كيف كشفت مياه الصرف الحجم الهائل لإصابات كوفيد-19 في ألمانيا؟

تونس كارثة على أوروبا.. حصاد مرير للهجرة غير الشرعية في 2023 .. أرقام صادمة والبؤرة صفاقس

فإنهم يألمون كما تألمون.. أسباب تفشي ظاهرة البطالة والإصابة بالاكتئاب في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

بشواهد مؤقتة| لماذا ترفض إسرائيل دفن قتـ لاها بغزة داخل قبور دائمة؟.. تعرف على السر

المناخ يفعل ما تعجز عنه الدول.. دراسة جديدة تكشف هجرة سكان مئات الآلاف من الأحياء.. وتغيرات كبرى بخريطة سكان أمريكا

ترشيحاتنا

مدير عام مستشفى غزة: المنظومة الصحية في القطاع انهارت تمامًا

حركة حماس: فقدنا الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 محتجزين إسرائيليين

«إعلام غزة»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 100

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

كواليس اعتقال رئيس ناد إفريقي كبير بتهمة تجارة المخدرات .. ما القصة؟

كانت عذابا على قوم هود..دعاء الرياح ردد هذه الكلمات لتنجو من شرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ