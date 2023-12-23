عمرو أديب: إنجازات الدولة في مواجهة فيروس كورونا "عبقرية"

قال الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى “جي إن 1”، كـ “مثير للإهتمام”.

أضاف عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” عبر شاشة “mbc مصر” المتحور الجديد “جي إن 1” لم يظهر في مصر، والمتحدث بإسم وزارة الصحة أكد أنه حل رصد أى جديد بشأن المتحور سيتم الإعلان عنها.

متحورات فيروس كورونا

وأثنى عمرو أديب على جهود الدولة المصرية فى مواجهة متحورات فيروس كورونا قائلا:" من إنجازات الدولة العظيمة والعبقرية وجود وفرة فى الأدوية المطلوبة، بجانب توفر مصانع لتصنيع اللقاحات.

وأكد عمرو أديب: أن المحور الجديد وصف بأنه متفجر الانتشار والمصابين به فى الولايات المتحدة 50% من إجمالي المصابين.