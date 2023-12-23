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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري بالإمارات

صدى البلد

تلقى مودرفيوترن فيوتشر، نبأ سارا قبل خوض منافسات كأس السوبر المصري ضد بيراميدز، الإثنين المقبل، في الإمارات.

وشارك الكاميروني جوناثان نجويم ظهير مودرن فيوتشر في تدريبات اليوم السبت، بشكل طبيعي بعد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الأمامية، وأبعدته عن المباريات منذ بداية الموسم.

وخاض فيوتشر، مرانه الأول، اليوم السبت في أبو ظبي، بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

من جانبه، قال أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر في تصريحات تلفزيونية، إن ناديه يملك طموحا كبيرا من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يضم 4 أندية.

وأضاف "نملك قائمة متكاملة من اللاعبين، والجميع في جاهزية تامة من أجل الوصول للمباراة النهائية".

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