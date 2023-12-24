الجمعة.. حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم على المسرح الصغير بالأوبرا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بنسختها السادسة، وذلك فى السابعة من مساء يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز، بالإضافة إلى باقة من الفقرات الفنية لمجموعة من المواهب المتميزة من ذوى الهمم.

ويأتى حفل الختام تتويجا للجهود التى بذلت منذ عدة أشهر لإطلاق النسخة السادسة للمسابقة، بداية باستقبال المتقدمين للمسابقة ثم اختبارات الأداء ثم التصفيات النهائية .

وقد أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات .

وعن المشاركين فى المسابقة، تقول الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إن إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092)، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا .

يشار إلى أنه قد شارك فى المسابقة منذ نسختها الأولى وصولا إلى النسخة السادسة، مجموعة كبيرة من المتميزين من أبناء مصر من ذوى الهمم، وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أبنائنا من ذوى الهمم، وإظهار إبداعاتهم المختلفة، والتأكيد على قدراتهم بالمشاركة والإندماج فى المجتمع .